KONYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 23.20 sıralarında Adana Çevreyolu alt geçitte meydana geldi. İki otomobilin henüz bilinmeyen nedenle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
(Görüntülü) Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü (6)
KONYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 23.20 sıralarında Adana Çevreyolu alt geçitte meydana geldi. İki otomobilin henüz bilinmeyen nedenle çarpışması sonucu ilk belirlemelere...
21 Temmuz 2019 Pazar 09:30
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.