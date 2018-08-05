(Görüntülü) Konya'da gurbetçi aile kaza yaptı: 6 yaralı

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Beyşehir- Seydişehir karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Belçika'dan tatil için gelen ailenin içinde bulunduğu Serkan Yener (33) yönetimindeki B HH 9695 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Serkan Yener ile yanında bulunan Halil İbrahim Yener (65), Türkan Yener (63), Halil Eymen Yener (8), Hasan Yener ve Onur Güler (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Beyşehir- Seydişehir karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Belçika'dan tatil için gelen ailenin içinde bulunduğu Serkan Yener (33) yönetimindeki B HH 9695 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Serkan Yener ile yanında bulunan Halil İbrahim Yener (65), Türkan Yener (63), Halil Eymen Yener (8), Hasan Yener ve Onur Güler (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.