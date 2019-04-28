(Görüntülü) Konya'da başı kesilmiş toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde başı kesilmiş toprağa gömülü kadın cesedi bulundu. Cesedin 15-20 gün önce gömülmüş olabileceği tahmin ediliyor.



Olay, bugün Osmancık Mahallesi'nde Osmancık Göledi yakınında meydana geldi. Çiftçi Hacı Mehmet Koç, göletin kenarında mantar topladığı sırada su kenarına 30 metre mesafede bir kafatası buldu. Ardından da jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemede kafatasının, kadına ait olduğu ve halen saç bulunması nedeniyle gövdesinin de bölgede bulunabileceği üzerine çalışma başlattı. Bölgede arama yapan jandarma, herhangi bir iz bulamayınca, kafatasının bulunduğu noktada kazı çalışması başlattı. Yapılan kazı sonucu gövde bölümü de toprağa gömülü olarak bulundu. Başı kesilmiş kadın cesedinin 15-20 gün öncesine ait ve kafatasının köpekler tarafından toprağın altından çıkartılmış olabileceği üzerinde duruluyor.



Kesik baş ve cesedin gövdesi otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.