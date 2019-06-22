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(Görüntülü) Konya'da akü hırsızlığına 4 tutuklama

KONYA'da kamyonların akülerini çaldığı tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde...

KONYA'da kamyonların akülerini çaldığı tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde son bir haftada meydana gelen kamyonların akülerinin çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin olayda kullandığı aracı tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, Mustafa K. (20), Mücahit B. (19), Celil D. (18), Tuncer T. (18) ve Enes D.'yi (16) gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, paraya ihtiyaçları olduğu için hırsızlık yaptıklarını söyledi. 8 dosyadan haklarında işlem yapılan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa K., Mücahit B., Celil D. ve Tuncer T. tutuklandı, Enes D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Polis, şüphelilerin çaldığı 15 aküyü sattıkları iş yerlerinden alarak sahiplerine teslim etti.

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