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(Görüntülü) Kontrolden çıkan otomobil, demir yoluna uçtu

BİLECİK'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil korkulukları aşarak demir yoluna düştü. Kazada raylar üzerinde ters dönen otomobilin sürücüsü Deniz Özcan (52) yaralanırken, tren seferleri durduruldu. Kaza, Bilecik Soğuksuz...

BİLECİK'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil korkulukları aşarak demir yoluna düştü. Kazada raylar üzerinde ters dönen otomobilin sürücüsü Deniz Özcan (52) yaralanırken, tren seferleri durduruldu.

Kaza, Bilecik Soğuksuz mevkiinde meydana geldi. Deniz Özcan kullandığı 11 AG 501 plakalı otomobilin kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki korkulukları aşan otomobil daha sonra demir yoluna düştü. Raylarda ters dönen otomobilden yaralı çıkarılan Özcan, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Raylardaki araç nedeniyle durdurulan tren seferleri, otomobilin vinçle kaldırılmasının ardından yeniden başlatıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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