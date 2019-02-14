Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...

(Görüntülü) Konteynerden muz yerine kokain çıktı

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,() TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda Ekvador’dan Türkiye’ye gelen geminin içerisinde 78 kilogram 830 gram kokain ele geçirildi. Ekvador'dan...

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,() TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda Ekvador’dan Türkiye’ye gelen geminin içerisinde 78 kilogram 830 gram kokain ele geçirildi. Ekvador'dan gemiyle uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışmalara başlayan Gümrük Muhafaza ekipleri, gemi takip programı üzerinden takibe aldı. Uluslararası sularda başlayan takip geminin İstanbul Ambarlı Limanına gelmesine kadar koordineli olarak aralıksız sürdürüldü. Bahse konu geminin Ambarlı Limanı’na yanaşmasına müteakip, gemi ve yükleri, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alınarak dedektör köpekler, X-Ray tarama sistemleri, videoskop ve diğer teknik cihazlarla arandı. MUZ DEDİLER KOKAİN ÇIKTI Yapılan aramalar sonucu muz yüklü 6 konteynerin bir tanesinin ön kısmında muz yüklü koliler arasında gizlenmiş 70 adet paket ele geçirildi. PİYASA DEĞERİ 31 MİLYON 532 BİN TL Yapılan incelemede kokain olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 31 milyon 532 bin lira olan 78 kilogram 830 gram kokaine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla el konuldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328