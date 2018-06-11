Mehmet CANDAN - İZMİR, () İZMİR'in Konak ilçesinde, Doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu hapları piyasaya sürmek isteyen 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması için yaptığı çalışma kapsamında Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu hapın kentte getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Konak'ta belirlenen bir adrese yapılan baskında 17 bin 387 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan üç şüphelinin araçlarında yapılan aramada da 1900 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. (25), M.K. (26), A.T.(26), tutuklandı.
(Görüntülü) Konak'ta uyuşturucu operasyonu
Mehmet CANDAN - İZMİR, () İZMİR'in Konak ilçesinde, Doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu hapları piyasaya sürmek isteyen 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının...
11 Haziran 2018 Pazartesi 12:40
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