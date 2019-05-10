(Görüntülü) Komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
GAZİANTEP 'te B.E.G., kavga ettiği komşusu İrfan Çiçek'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, dün akşam saatlerinde Çıksorut Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası İrfan Çiçek ile sokakta karşılaştığı komşusu...
10 Mayıs 2019 Cuma 12:55
GAZİANTEP 'te B.E.G., kavga ettiği komşusu İrfan Çiçek'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, dün akşam saatlerinde Çıksorut Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası İrfan Çiçek ile sokakta karşılaştığı komşusu B.E.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.E.G., yanındaki av tüfeği ile İrfan Çiçek’e ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ilk müdahalesinin ardından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İrfan Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, B.E.G'yi olay yerine yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı. Çiçek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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