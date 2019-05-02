Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...

(Görüntülü) Komşu çocuğuna tacizle suçlanan 1 çocuk babası adliyede

ADIYAMAN'da, komşusunun 12 yaşındaki kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Emrah E. (33), adliyeye sevk edildi. Bir çocuk babası Emrah E. (33), iddiaya göre dün öğleden sonra, aynı apartmanda oturan komşusunun kızı T.Ç.'yi...

ADIYAMAN'da, komşusunun 12 yaşındaki kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Emrah E. (33), adliyeye sevk edildi. Bir çocuk babası Emrah E. (33), iddiaya göre dün öğleden sonra, aynı apartmanda oturan komşusunun kızı T.Ç.'yi bina girişinde taciz etti. Çığlık atarak eve kaçan çocuk, durumu ailesine anlattı. Hemen apartman girişine inen aile üyeleri, Emrah E.'yi dövmeye başladı. Çevredekiler ise durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen polisler, evine girip, gizlenen Emrah E.'yi gözaltına almak istedi. Ancak Emrah E. baygınlık geçirdi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emrah E. bugün adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328