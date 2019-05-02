(Görüntülü) Komşu çocuğuna tacizle suçlanan 1 çocuk babası adliyede
ADIYAMAN'da, komşusunun 12 yaşındaki kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Emrah E. (33), adliyeye sevk edildi. Bir çocuk babası Emrah E. (33), iddiaya göre dün öğleden sonra, aynı apartmanda oturan komşusunun kızı T.Ç.'yi...
02 Mayıs 2019 Perşembe 15:12
ADIYAMAN'da, komşusunun 12 yaşındaki kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Emrah E. (33), adliyeye sevk edildi. Bir çocuk babası Emrah E. (33), iddiaya göre dün öğleden sonra, aynı apartmanda oturan komşusunun kızı T.Ç.'yi bina girişinde taciz etti. Çığlık atarak eve kaçan çocuk, durumu ailesine anlattı. Hemen apartman girişine inen aile üyeleri, Emrah E.'yi dövmeye başladı. Çevredekiler ise durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen polisler, evine girip, gizlenen Emrah E.'yi gözaltına almak istedi. Ancak Emrah E. baygınlık geçirdi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emrah E. bugün adliyeye sevk edildi.
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