(Görüntülü) Kolu kırık hırsız, dizüstü bilgisayarı sopayla çaldı
ADANA'da kolu kırık olduğu halde zorlayarak açtığı pencereden sopa kullanarak dizüstü bilgisayar çalan Suat Sakarya (26), yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, iddiaya göre sabaha karşı şehir içi taşımacılık...
24 Temmuz 2018 Salı 11:29
ADANA'da kolu kırık olduğu halde zorlayarak açtığı pencereden sopa kullanarak dizüstü bilgisayar çalan Suat Sakarya (26), yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, iddiaya göre sabaha karşı şehir içi taşımacılık yapan minibüs durağına geldi. Ofis bölümündeki demir şebekeden içeri bakan Suat Sakarya, pencereyi zorlayarak açıp masa üzerindeki dizüstü bilgisayarı sopayla kendine doğru çekerek çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Sabah ofise gelen durak görevlisi dizüstü bilgisayarın çalındığı fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızın Suat Sakarya olduğunu tespit etti. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Sakarya'nın, yine aynı mahallede bulunan Ulu Yol Camii'nden 19 musluk çaldığı saptandı. Kısa sürede yakalanan Sakarya emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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