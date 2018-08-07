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(Görüntülü) Koçun boynuzladığı yaşlı kadın öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA’nın İnegöl ilçesinde 82 yaşındaki Melihat Aytekin evinin bahçesindeki ağılda beslediği küçük baş hayvanlara yem verirken, bir koçun boynuzlaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  Olay...

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA’nın İnegöl ilçesinde 82 yaşındaki Melihat Aytekin evinin bahçesindeki ağılda beslediği küçük baş hayvanlara yem verirken, bir koçun boynuzlaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Olay ilçeye bağlı Süle Mahallesinde meydana geldi. Melihat Aytekin, küçük baş hayvanlarına yem vermek için evin bahçesindeki ağıla gitti. Aytekin beslediği 3 hayvana yem verirken iddiaya göre bir koçun saldırısına uğradı. Koçun boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Aytekin güçlükle sürünerek ağıldan çıkabildi. Evde kimsenin olmadığı sırada meydana gelen olayın ardından yaşlı kadın aldığı darbelerin acısıyla yatata uzandı. Bu sırada fenelaşan Aytekin, baygınlık geçirdi. 

Bir süre sonra eve gelen aile bireyleri Melihat Aytekin'i baygın halde buldu. Koçun saldırısı sonucu yüzü ve vucudunun birçok yerinde şişlik ve morluklar oluşan Aytekin, başına gelenleri güçlükle anlatırken, hemen hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan ve vucudunda birçok kırıklar olduğu belirtilen  Melihat Aytekin, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. 

Savcının incelemesinin ardından Aytekin'in cesedi, kesun ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

 

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