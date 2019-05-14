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(Görüntülü) Kocaeli'de yasa dışı bahis oynatan 7 kişi yakalandı

KOCAELİ’de, yasa dışı bahis oynatkıları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasa Dışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan ve bankaların...

KOCAELİ’de, yasa dışı bahis oynatkıları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasa Dışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan ve bankaların ATM cihazları üzerinden para transferi yapan kişileri tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonla M.Ö.(25), M.D.(36), B.G.(20), F.A.(33), A.T.(26), F.D. (21) ve R.Y.(22) gözaltına alındı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 60 bin TL ele geçirildi. ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan haklarında işlem yapılan 7 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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