Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu (4) SUYLA KAPLI YOLA GİRİNCE MAHSUR KALDILAR Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde Beyazıt Sokak'ta suyla kaplı yola giren hafif ticari araç arıza yaparak suda kaldı. Hafif ticari aracın içerisinden bulunanlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine itfaiye ekibi gelirken, araçtan çıkan 4 kişi suyun içerisinde yürüyerek ilerledi. İtfaiye ekibi daha sonra aracı suların içerisinden çekti.
(Görüntülü)Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu (4)
Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu (4) SUYLA KAPLI YOLA GİRİNCE MAHSUR KALDILAR Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde Beyazıt Sokak'ta suyla kaplı yola giren hafif ticari araç arıza yaparak suda kaldı. Hafif ticari aracın...
27 Mayıs 2018 Pazar 17:38
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.