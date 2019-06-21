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(Görüntülü) Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırma şüphelileri adliyede

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla gözaltına alınan 33 kişiden, aralarında İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis üyesi Arif E.'nin de bulunduğu 16 kişi adliyeye sevk edildi. İl...

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla gözaltına alınan 33 kişiden, aralarında İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis üyesi Arif E.'nin de bulunduğu 16 kişi adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli İcra müdürlüklerinin taşınır ve taşınmaz mallar için yapmış olduğu ihalelerde usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmayı derinleştiren ekipler, ihalelerde usulsüzlük yaptıkları, ihale öncesi irtibat kurarak, bazı kişilerin ihaleye girmesini engelledikleri ya da ihaleye girmeme karşılığında ücret talep ettikleri iddia edilen 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, aralarında İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis üyesi Arif E.'nin de bulunduğu 16 kişi adliyeye getirildi.

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