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(Görüntülü) Kocaeli'de görevli doktor, hastanedeki odasında ölü bulundu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde görevli Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tolga Yazıcı (41), hastanedeki çalışma odasında ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde İzmit...

KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde görevli Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tolga Yazıcı (41), hastanedeki çalışma odasında ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Alikahya Yerleşkesi'nde meydana geldi. Hastanedeki odasına giren Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tolga Yazıcı'dan yaklaşık 4 saat haber alamayan çalışma arkadaşları, odanın kilitli olan kapısını kırarak içeri girdi. Arkadaşlarını odada hareketsiz şekilde bulan sağlık çalışanları, yaptıkları kontrollerde Tolga Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastane personeli tarafından doktorun ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri çağırıldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, hayatını kaybeden Yazıcı'nın  odasında inceleme yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Yazıcı'nın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı.

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Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, "Maalesef Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizde talihsiz bir olay yaşandı. Doktor arkadaşımızın hastanedeki çalışma odasında hayatını kaybettiğini öğrendik. Bundan sonraki süreçte ilgili soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından titizlikle yürütülecektir. Tıp dünyası olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden doktor arkadaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

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