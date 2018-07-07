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(Görüntülü) Kızının düğünü için hazırlık yaparken, pencereden düşüp öldü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bugün kızının kına gecesi öncesi evdeki temizlik işlerine yardımcı olan Abdulhadi Işık (55), cam silerken düşüp, yaşamını yitirdi. Düşen babasına yardıma koşan oğlu Emin Işık da merdivenlerden yuvarlanıp...

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bugün kızının kına gecesi öncesi evdeki temizlik işlerine yardımcı olan Abdulhadi Işık (55), cam silerken düşüp, yaşamını yitirdi. Düşen babasına yardıma koşan oğlu Emin Işık da merdivenlerden yuvarlanıp ayağını kırdı.

Olay, sabah saatlerinde, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde meydana geldi. Elektrik ustası Abdulhadi Işık, yarın evlenecek olan kızı Nuray Işık'ın bu akşam yapılacak kına gecesi nedeniyle evde yapılan temizlik işlerine yardım etmeye başladı. Işık, camdaki lekeyi silmek isteyen eşi Behice Işık'a 'Sen düşersin, bırak ben yapayım' diyerek pencereye çıktı. Abdulhadi Işık, bir anda dengesini kaybederek 6'ncı kattan düştü.

YARDIMA KOŞARKEN, AYAĞINI KIRDI

Babasının düştüğünü gören Emin Işık, koşarak aşağıya inerken merdivenlerden yuvarlanarak ayağını kırdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Abdulhadi Işık ile oğlu Emin'i Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan, Abdulhadi Işık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Emin Işık'ın kırılan sağ ayağı ise alçıya alındı.

DÜĞÜN EVİNDE YAS

Düğün için hazırlık yapan aile yasa büründü. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Abdulhadi Işık'ın cenazesi, evinin önüne getirilerek helallik alındı. Bu akşam kına gecesi olacak olan Nuray Işık, annesi Behice Işık, kızı Hilal ve oğlu Emin helallik alındığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Zeki Canşi gözlerinden yaşlar süzülen nişanlısı Nuray Işık'a destek oldu.

Helallik alınmasının ardından Işık'ın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Camii'ne götürüldü. İkindi namazına müteakip kılınan caneza namazının ardından Abdulhadi Işık'ın cenazesi, İlimtepe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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