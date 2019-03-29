(Görüntülü) Kızıltepe'de sel; kerpiç ev ile 3 ahır yıkıldı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki gündür etkili olan sağanakla birlikte meydana gelen selde bazı evleri su basarken, kerpiç ev ve 3 ahır yıkıldı.



Kızıltepe ilçesine bağlı birçok mahallede iki gündür etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Yolların göle döndüğü ilçede Eşme Mahallesi'nde sel nedeniyle kerpiç ev ile 3 ahır yıkıldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önlerken, ahırlarda bulunan 50 tavuk öldü.



Kerpiç evin sahibi Mehmet Kocaboğa, "Evimiz kerpiçti ve çöktü. Buzdolabı, fırın, çamaşır, çekyat, klima, 50 tavuk ve diğer hayvanlar gitti. Evde bulunan tüm eşyalarımız göçük altında kaldığı için kullanılamaz halde. Hiçbir şeyimiz kalmadı, sadece kendimizi kurtarabildik. Hem evimiz gitti hem de eşyalarımız. Çok mağdur olduk yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.



Köyde tahliye edilen evlerdeki aileler, konaklamaları için belediye tarafından sağlanan konutlara yerleştirildi. Selde, ölen ya da yaralanan olmadı. AFAD ekipleri selin vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışması başlattı.



Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, selden zarar gören yerlerde inceleme yapıp, mağduriyetlerin giderileceğini söyledi.