Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

(Görüntülü) Kızıltepe'de 193 kilo eroin ele geçirildi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 193 kilo 55 gram eroin, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17’si tutuklandı. Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele...

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 193 kilo 55 gram eroin, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17’si tutuklandı.

Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ilçede belirlenen çok sayıda adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Koçbaşlarıyla kırılarak girilen adreslerde eğitimli köpeklerle arama yapıldı. Aramalarda toplam 193 kilo 55 gram eroin, bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi, 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınıp adliyeye gönderilen şüphelilerden 17'si 'uyuşturucu madde temini ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328