(Görüntülü) Kız kardeşlerini kaçıranın, kardeşini kaçırdıkları iddiası

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde yaklaşık 1 ay önce evli ve 3 çocuk babası Şehmus Yavuz ile kaçtığı iddia edilen M.B.'nin güvenlik korucusu olan yakınlarının Yavuz'un kardeşini kaçırdığı öne sürüldü. M.B.'nin yakınlarının, kız kardeşlerinin getirilmemesi halinde kaçırdıkları Hacı Yavuz'u öldüreceklerini söylediği iddia edildi. Yuvacık köyünde oturan M.B. (27), bir ay önce Kulp ilçesinde oturan evli ve 3 çocuk babası Şehmus Yavuz ile kaçtı. Ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği öne sürülen M.B.'nin yakınları, Şehmuz Yavuz ve kız kardeşinin peşine düştü. Aile, kız kardeşlerinin getirilmesini isterken, olayın tatlıya bağlanması için ilçenin ileri gelenleri defalarca devreye girdi, ancak tüm girişimler sonuçsuz kaldı. M.B. de iddiaya göre telefonla görüştüğü yakınlarına, geri dönmeyeceğini söyledi. Genç kızın yakınlarının, ilçe merkezine gelerek Şehmuz Yavuz'un annesinin de aralarında bulunduğu yakınlarını darp edip, evlerini ateşe vermeye kalkıştığı öne sürüldü. Üç gün önce de Şehmus Yavuz'un ilçede şoförlük yapan kardeşi Hacı Yavuz, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Bir süre sonra ağabeyi Fehmi Yavuz'u arayan Hacı Yavuz, M.B.'nin yakınlarının kendisini kaçırdığını, 3 gün içerisinde kız kardeşlerinin dönmemesi üzerine kendisini öldüreceklerini söyledi. Kaçırılan 4 çocuk babası Hacı Yavuz'un ayaklarından engelli olduğunu belirten ağabeyi Fehmi Yavuz, M.B'nin kendi rızasıyla kaçtığını öne sürdü. Genç kızın ailesiyle sorun yaşamak istemediklerini söyleyen Fehmi Yavuz, kaçırılan kardeşinin hayatından endişe duyduğunu, bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi. Fehmi Yavuz, "Kardeşim engelli ilçe merkezinde şoförlük yapıyor, iki gün önce işten çıktığı sırada ilçe merkezinin ortasında darp edilip, gözleri bağlı bir şekilde, arabaya konularak kaçırmışlar. Dün beni aradı. Kaçıranlar kızın gelmesi şartıyla onu bırakacaklarını söylemiş. Kardeşim bana dedi ki, 'Ağabey eğer kızı getirmezseniz 3 gün içerisinde beni öldürecekler' dedi" diye konuştu. Baran ailesi fertlerinin güvenlik korucusu olduğunu ve kendilerine 3 seçenek sunduklarını iddia eden ağabey Fehmi Yavuz, "Bize diyorlar ki; 'Ya burayı tamamen terk edeceksiniz, ya öleceksiniz, ya da kızımızı getireceksiniz.' Bizim kızdan da, Şehmus'dan da haberimiz yok. Şu an da nerede olduklarını bilmiyoruz. Biz kan dökülmesinden yana değiliz. Uzlaşmak, konuyu tatlıya bağlamak istiyoruz" diye konuştu. Olayla ilgili jandarma ve emniyet birimlerinin arama çalışmaları devam ederken, Hacı Yavuz'un bulanabileceği farklı adreslere operasyonlar düzenlediği kaydedildi.