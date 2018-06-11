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(Görüntülü) 'Kız kardeşimi neden kaçırıp bıraktın' diyerek ateş etti

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde Emrullah B. (23), geçen yıl kız kardeşini kaçırdıktan bin süre sonra ayrılan ve bunedenle aralarında husumet bulunan Erhan Çalışkan’ı (32), oturduğu kahvenin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Çalışkan...

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde Emrullah B. (23), geçen yıl kız kardeşini kaçırdıktan bin süre sonra ayrılan ve bunedenle aralarında husumet bulunan Erhan Çalışkan’ı (32), oturduğu kahvenin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Çalışkan olay yerinde yaşamını yitirirken, katil zanlısı genç ise olaydan sonra babası ile birlikte kayıplara karıştı.

Olay bugün öğleden sonra Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi’nde bir kahvenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Emrullah B. yaklaşık 1 yıl önce kız kardeşini kaçırdığı sonra da ayrıldığı için aralarında husumet oluşan Erhan Çalışkan’ın bulunduğu kahvenin önüne geldi. Erhan Çalışkan’ı kahvenin dışına çağıran Emrullah B., görgü tanıklarının ifadesine göre neden kız kardeşini kraçırdıktan sonra ayrıldığını sordu. Çıkan tartışmanın ardından Emrullah B., üzerindeki tabancayı çekip, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Çalışkan'a art arda ateş etti. Erhan Çalışkan, vücuduna isabet eden 5 kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Erhan Çalışkan'a, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale etti. Kalp masajı ile hayata döndürüldüğü belirtilen Çalışkan, daha sonra ambulansla götürüldüğü Bandırma Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Çalışkan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 

Cinayet şüphelisi Emrullah B. ise olayından ardından 10 AKZ 25 plakalı beyaz bir otomobile, babası Ş.B. ile birlikte binerek, kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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