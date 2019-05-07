(Görüntülü) Kız baltayla öldürülen baba: Mehmet 'Gel kızını al' dedi, ölüsünü aldım

Can ÇELİK- Efendi ERKAYIRAN/ADANA, ()-OSMANİYE'de boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Zengin (45) tarafından çocuğunun gözleri önünde baltayla öldürülen Dilek Zengin'in(41) babası Musa Bülbül (60), "Mehmet beni aradı, 'Gel kızını al' dedi. Gittim ama kızımın ölüsünü aldım" dedi. Kadirli ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda Mehmet Zengin, aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları olan eşi Dilek Zengin ile tartışmaya başladı. Mehmet Zengin, boşanmakta ısrar eden eşini ikna edemeyince bahçedeki baltayı alıp, saldırdı. Mehmet Zengin, baltayla eşinin yüzüne ve boynuna vurdu. Dilek Zengin kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, çığlık sesleri üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ve sağlık ekiplerinin evde kanlar içinde bulduğu Dilek Zengin'in öldüğü anlaşıldı. Evden ayrılmayan Mehmet Zengin ise eşini öldürdüğünü itiraf etti. 'KISKANÇLIK YÜZÜNDEN YAPTI' Dilek Zengin'in cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından teslim almaya gelen babası Musa Bülbül, olay günü kızının annesiyle konuştuğunu ve eşi Mehmet Zengin ile 2 gün önce tartıştıklarını annesine söylediğini belirterek, "Bir yıldan beri aralarında anlaşmazlık vardı. Kıskanma problemi vardı. Boşanacaklardı. Mehmet aradı, 'Gel kızını al' dedi. Gittim ama kızımın ölüsünü aldım. Torunumun gözleri önünde öldürmüş. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Cinayeti tanıklık eden 2 kız torununun da travma yaşadığını belirten acılı baba, kızı Dilek Zengin'in cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından teslim aldı. Genç kadının cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine götürüldü.