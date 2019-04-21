(Görüntülü) Kız arkadaşına mesaj atanı bacağından vurdu; o anlar kamerada

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde Rıdvan K.(25), iddiaya göre kız arkadaşına mesaj atan Halil T.'yi (35) pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu. Halil T. tedaviye alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, gece saatlerinde Alaplı Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Rıdvan K., iddiaya göre kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle Halil T. ile 10 gün önce tartıştı. Gece, Rıdvan K., Halil T.’nin terminalde olduğunu öğrendi. Rıdvan K., Halil T.’yi tuvaletten çıktığı sırada pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu. Halil T., yaralı halde Rıdvan K.’nın elinden tüfeği almaya çalıştı. Bu sırada terminalde bulunan polisler gelerek Rıdvan K.’nın elinden tüfeği alıp,emniyete götürdü. Sağ bacağından vurulan Halil T.’nin kan kaybetmesini önlemek için bacağına kemer bağlandı. Halil T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Halil T. ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Yaşanan olay, terminalin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Halil T.’nin terminal tuvaletine girdiği, Rıdvan K.’nın büfeden aldığı pompalı tüfek ile Halil T.’yi tuvaletten çıktığı anda vurması ve sonrasında yaşananlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

