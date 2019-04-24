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(Görüntülü) Kış uykusundan uyanan ayılar, yayla evlerine hasar verdi

Sinan UÇAR/TORUL (Gümüşhane), () - GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesi Yücebelen Yaylası'nda kış uykusundan uyanan ayılar, girdikleri evlere hasar verdi. İlçeye bağlı Yücebelen Yaylası'nda kış uykusundan uyanan ayılar girdikleri bazı...

Sinan UÇAR/TORUL (Gümüşhane), () - GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesi Yücebelen Yaylası'nda kış uykusundan uyanan ayılar, girdikleri evlere hasar verdi. İlçeye bağlı Yücebelen Yaylası'nda kış uykusundan uyanan ayılar girdikleri bazı evlere hasar verdi. Evlerin kapılarını kıran, eşyaları talan eden ayıların, yiyecek aradığı düşünülüyor. Evleri hasar gören yayla sakinleri ise yetkililerden ayı saldırılarına karşı önlem alınmasını istedi. Evi hasar gören Ali Özcan, "Bunlarla her sene uğraşıyorum. Bu nereye kadar böyle gidecek? Tamirat, tamirat cepte para kalmadı. Yaylada demir kapılı ev yok, ayılar bu sene yaylalardaki bütün kapıları kırdı. Yetkililerden buna bir çözüm bekliyoruz. Her şeyi kırmışlar, buzdolabının kapağını bile kırmışlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

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