Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...

(Görüntülü) Kırmızı ışıkta geçen TIR otomobili hurdaya çevirdi: 1'i ağır 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta kırmızı ışıkta durmayan TIR, Türk Kızılayı'na ait otomobile çarptı. Kazada Kızılay'da görevli Dr. Okan Erdoğan ve Gökhan Fırat yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nda meydana geldi....

KAHRAMANMARAŞ'ta kırmızı ışıkta durmayan TIR, Türk Kızılayı'na ait otomobile çarptı. Kazada Kızılay'da görevli Dr. Okan Erdoğan ve Gökhan Fırat yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan Serkan Sancar'ın kullandığı 73 SA 394 plakalı TIR, kavşaktan dönen Okan Erdoğan'ın kullandığı 06 FL 5268 plakalı otomobile çarptı. TIR'ın kaldırıma çıkarak durabildiği kazada otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Erdoğan ile beraberinde bulunan Gökhan Fırat, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Olay yetine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan Erdoğan ve Fırat, yakındaki hastanelere kaldırıldı.  Hayati tehlikesi olan Gökhan Fırat, özel hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Serkan Sancar da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328