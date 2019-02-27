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(Görüntülü) Kırklareli'de yakılmış kedi ve köpek ölüleri bulundu

KIRKLARELİ'nin İnece beldesindeki çöplükte, boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve yine yakılmış 5'i yavru, 7 köpek ölüsü bulundu. Olay, belde yakınlarındaki çöplükte meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemek üzere İnece beldesi...

KIRKLARELİ'nin İnece beldesindeki çöplükte, boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve yine yakılmış 5'i yavru, 7 köpek ölüsü bulundu. Olay, belde yakınlarındaki çöplükte meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemek üzere İnece beldesi çöplüğüne giden Soner Bilgin ve Dilek Tunador, yakılmış kedi ve köpek ölülerini görerek, durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve yine yakılmış 5'i yavru, 7 köpek ölüsü bulundu. Kedi ve köpeklerin ölüleri, jandarmanın incelemesinin ardından belediye ekipelerince gömüldü. Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Yüksel İbrikçi, "İnsanlığın geldiği son nokta. Dernek olarak sabahın erken saatlerinde, kedi ve köpekleri yanmış halde bulan kardeşimizle, İnece çöplüğüne gittik. Canlar İnece Belediye ekipleri tarafından gömüldü. Dayanılacak bir manzara değildi. Ne olur çocuklarımıza merhameti öğretelim. Yetkililerden bu suçu işleyen vicdansıza ceza kanununu uygulayarak en yüksek cezayı vermelerini istiyoruz" dedi. Hayvanseverlerin şikayeti üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

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