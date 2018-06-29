(Görüntülü) Kırıkkale’de kaza: Anne öldü, baba ve 3 çocuğu yaralı

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, Ayten Yılmaz öldü, sürücü eşi ve 3 çocuğu yaralandı.Kaza, Kırıkkale- Ankara karayolu Kılıçlar yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönünden Çorum yönüne giden Murat Yılmaz yönetimindeki 34 LV 6239 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan Ayten Yılmaz öldü, eşi Murat ve çocukları Kadir Efe, Edanur ve Betül Yılmaz ise yaralandı.Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.