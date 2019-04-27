(Görüntülü) Kırıkkale'de 'emniyet kemeri' hayat kurtardı

KIRIKKALE-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan ve ardından 6 takla atan otomobilde bulunan iki kişi emniyet kemeri sayesinde yaralı olarak kurtuldu.



Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. 16 ASL 53 plakalı Mustafa Kayadibi yönetimindeki otomobil, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 12'nci kilometresinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sol ön lastiği yerinden fırladı, araç 6 takla attı. Sürücü ile birlikte otomobildeki Ali Yorulmaz da kazayı emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle yaralı olarak atlattı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sığlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.