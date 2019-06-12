(Görüntülü) Kilis’te Suriyelilerin bayram dönüşleri sürüyor

RAMAZAN Bayramı ziyareti için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Bayramı geçirmek için ülkelerine giden 20 bini aşkın Suriyelinin dönüşü devam ediyor. Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Türkiye'ye dönen Suriyeli sayısının 2 bini aştığı bildirildi. Sınır hattında Göç İdaresi Müdürlüğü'nce işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle Türkiye tarafına getirildi. Bayram ziyareti için ülkelerine giden Suriyelilerin, 1 Kasım'a kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor.