(Görüntülü) Kilis'teki kazalar, mobese kameralarında
KİLİS'te, kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Kilis Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara engel olunması ve erken müdahale edilmesi amacıyla kurulan mobese kameralarına trafik kazaları da yansıdı....
03 Temmuz 2018 Salı 16:08
KİLİS'te, kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Kilis Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara engel olunması ve erken müdahale edilmesi amacıyla kurulan mobese kameralarına trafik kazaları da yansıdı. Kentin çeşitli bölgelerindeki kameralara yansıyan kazaların genellikle dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle meydana geldiği görüldü.
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