(Görüntülü) Kilis'te sobadan zehirlenen 2'si çocuk 3 kişi öldü

KİLİS’in Musabeyli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i Suriyeli 2 kişi ise tedaviye alındı.



Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zeytinbağı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Tunç ailesinden haber alamayan komşuları eve gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan komşular camdan baktıklarında aile fertlerinin yerde hareketsiz yattığını görerek durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma, kapısını açarak girdikleri evde Beşir (2), Nazmiye (3), Şahinaz Tunç'un (70) yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Gazdan etkilenen Büşra Tunç (5) ile Suriye uyruklu Fatma Bekir (37) ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü.



Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.