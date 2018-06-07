(Görüntülü) Kilis'te helikopter hareketliliği
KİLİS'te akşam saatlerinde helikopter hareketliliği yaşandı. Kent semalarında helikopter hareketliliği dikkat çekti. Suriye sınırını takip eden askeri helikopter, Gülbaba semalarda ilerledi. Askeri yetkililerin sınır hattında denetleme...
07 Haziran 2018 Perşembe 19:47
KİLİS'te akşam saatlerinde helikopter hareketliliği yaşandı. Kent semalarında helikopter hareketliliği dikkat çekti. Suriye sınırını takip eden askeri helikopter, Gülbaba semalarda ilerledi. Askeri yetkililerin sınır hattında denetleme ve incelemelerde bulunduğu helikoptersı, 2'nci Hudut Taburu'na iniş yaptığı görüldü.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.