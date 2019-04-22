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(Görüntülü) Kılıçdaroğlu'na saldırıya memleketinde tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı, memleketi Tunceli'de protesto edildi. CHP Tunceli İl Başkanlığı'nın öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda kişi, Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı, memleketi Tunceli'de protesto edildi. CHP Tunceli İl Başkanlığı'nın öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda kişi, Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenaze töreninde yapılan saldırıya tepki gösterdi. Kent merkezindeki yeraltı çarşısı üzerinde toplanan kalabalığın oturma eyleminin ardından basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı İrfan Bozkurt, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı şehidin ailesine de yapılmış bir saygısızlık olarak gördüğünü ifade ederek, saldırının sıradan bir protesto olmadığını söyledi. Bozkurt, "Bu hain saldırı, aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı’ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan bu saldırı ne sıradan bir protestodur, ne de sıradan bir provokasyondur. Son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırının hedefinde ise ülkemiz demokrasisi, toplumsal birlik-beraberlik duygumuz ve iç huzurumuz bulunmaktadır" dedi. KILIÇDAROĞLU'NUN DAYISINDAN TEPKİ Açıklamaya katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Gündüz (94), saldırı nedeniyle üzüntülü olduğunu belirterek, "Bu gece neler çektiğimi bir ben biliyorum. Bu gece uykum gelmedi, uyuyamadım. Genelkurmay yetkililerinin korumaların bulunduğu bir yerde böyle bir saldırı nasıl yapılır, yaşlı birine nasıl yumruk atılır? Bunu kabul etmiyorum. Kılıçdaroğlu kötü bir şey yapmamış hırsızlık yapmamış, çalmamış. Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığını yapıyor. Türkiye'yi savunuyor. Şehit cenazesine katılmış" diye konuştu.

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