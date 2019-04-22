(Görüntülü) Kılıçdaroğlu'na saldırı Şırnak'ta kınandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırı, Şırnak'ta basın açıklamasıyla kınandı. CHP İl Başkanlığı'nca düzenlenen basın açıklamasında, CHP Genel Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasına tepki gösterildi. Olayı sıradan bir protesto ve provokasyon olarak görmediklerini dile getiren CHP İl Başkanı Necat Aykut, şehidin cenazesine katılan tek siyasi parti liderinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Aykut, "Yapılan sıradan bir provokasyon değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir. Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant bekleyen zehirli dil ve bu dilin sahipleri bugün yapılan bu hain saldırıda pay sahibidirler. Bunların ipini tutan odaklar aynıdır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.