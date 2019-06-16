(Görüntülü) Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken minibüste yakalandı
KONYA'da 5 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bayram Avşar (20), bindiği minibüste polis tarafından yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri,...
16 Haziran 2019 Pazar 10:26
KONYA'da 5 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bayram Avşar (20), bindiği minibüste polis tarafından yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hakkında 5 ayrı hırsızlık olayından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için 1 yıldır aranan Bayram Avşar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, Avşar'ın merkez Selçuklu ilçesi Kampüs istikametinden şehir içi yolcu minibüsüne binerek kent merkezine doğru geldiğini tespit etti. Polis, Avşar'ın bindiği minibüsü belirledi. Yolcu gibi minibüse binen polis, gerekli önlemleri aldıktan sonra kendilerini ekip otosuyla takip eden meslektaşlarından aracı durdurmalarını istedi. Bayram Avşar, durdurulan minibüste yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan poliste 43 suç kaydı bulunan Avşar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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