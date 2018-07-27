YILDIRIM DÜŞTÜ, EVDEKİ EŞYA KULLANILMAZ HALE GELDİ Edirne'nin Keşan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir evdeki elektronik eşya kullanılmaz hale geldi. Keşan'da etkili olan sağanak sırasında düşen yıldırım nedeniyle Yenimescit Mahallesi Gökçe Sokak üzerinde bulunan Muğdat Dağ'a ait evdeki elektronik eşyalar yanarak, kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay esnasında evde ve çevrede bulunanlar büyük panik yaşadı.
(Görüntülü) Keşan’da şiddetli yağmur (2)
YILDIRIM DÜŞTÜ, EVDEKİ EŞYA KULLANILMAZ HALE GELDİ Edirne'nin Keşan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir evdeki elektronik eşya kullanılmaz hale geldi. Keşan'da etkili olan sağanak sırasında düşen yıldırım nedeniyle Yenimescit...
27 Temmuz 2018 Cuma 16:45
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