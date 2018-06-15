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(Görüntülü)Keşan'da HDP gerginliği

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 50 kişi, HDP'nin seçim afişinin asılı olduğu ilan panosunun camını kırarak afişi yırttı. Grup, şehrin 3 farklı noktasında asılı olan HDP afişlerinin polis tarafından...

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 50 kişi, HDP'nin seçim afişinin asılı olduğu ilan panosunun camını kırarak afişi yırttı. Grup, şehrin 3 farklı noktasında asılı olan HDP afişlerinin polis tarafından kaldırılmasından sonra dağıldı. Bugün geç saatlerde Keşan'dan 50 kişilik bir grup Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı seçim kavgasına tepki gösteren kalabalık PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı. Grup ardından, içerisinde HDP'nin seçim afişinin asılı olduğu ilan panosunun camını kırarak, içindeki afişi parçaladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Grup, şehrin 3 farklı noktasındaki ilan panolarına asılan HDP seçim afişlerinin kaldırılmasını aksi takdirde dağılmayacaklarını söyledi. Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan'ın da araya girmesiyle şehir genelindeki panolarda asılı olan HDP afişleri polis tarafından toplandı. Grup, daha sonra olaysız dağıldı.

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