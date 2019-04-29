(Görüntülü) Kerimcan Durmaz hakkında Bursa'dan suç duyurusu

Halil ÖZÇOBAN- Mehmet BULDU/BURSA, () - BURSA'da avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, Instagram hesabından müstehcen video paylaştığı iddia edilen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, milyonlarca takipçisi bulunan Kerimcan Durmaz'ın 'hayasızca hareketler', 'cinsel taciz' ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılmasını istedi.



Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz gün Instagram hesabından, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde müstehcen görüntülerini paylaştığı iddiasıyla büyük tepki çekmişti. Kısa bir süre sonra paylaşımını silen Durmaz, tekrar bir paylaşım yaparak, 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli bir videoyu avukatıma iletmek isterken sevhen ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum' mesajı yayınlamıştı.



Kerimcan Durmaz'ın bu paylaşımının ardından, avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, bugün Bursa Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Altıkardeş, ''Kerimcan Durmaz'ın resmi hesabından, tüm takipçilerin görebileceği şekilde müstehcen görüntüleri paylaşılmıştır. Durmaz, daha sonra hayasızca hareketler ve cinsel taciz içeren görüntülerin kendisine ait olmadığına dair paylaşımlarda bulunmuştur. Şüphelinin havaalanında kendi sayfasında paylaşım olduğu ve daha sonra sildiği akabinde fan sayfalarında ve haber sitelerinde paylaşılan görüntülerindeki kıyafetleri görünmektedir” dedi.



'ÇOCUK DENECEK YAŞTA TAKİPÇİLERİ VAR'



Şüphelinin çocuk denecek yaşta takipçilerinin olduğunu belirten avukat Merve Saruhan Aydıngöz ise "Ben bir anneyim, avukat olan arkadaşımın da iki çocuğu var. Bu görüntüleri çocukların izlediğini düşünürsek, geçirecekleri travmaları düşünemiyorum. Son günlerde artış gösteren cinsel istismarın toplumsal olarak infiale neden olduğu bu günlerde birçok takipçisi bulunan şüphelinin herkesin görebileceği şekilde hareket ve cinsel taciz içeren paylaşımlarda bulunması kamuoyu vicdanını ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Kerimcan’ın hareketleri Türk toplumunun ahlak yapısına aykırıdır. Bizim gibi herkesi Kerimcan’ın paylaşımına tepki göstermeye davet ediyoruz. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na, dilekçenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi için suç duyusunda bulunduk. Sulh Ceza Hakimliği’nden de hesabının kaldırılması için müracaatımızı yapacağız" dedi.



Suç duyusunda bulunan iki avukat, daha sonra Bursa Adliyesi’nden ayrıldı.