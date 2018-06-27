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(Görüntülü) Kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldürüp, intihar etti

EDİRNE'de Vedat Dişbudak (53), bir süredir birlikte yaşadığı ve kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Refiye Atan'ı (50) tabancayla öldürdükten sonra aynı tabanca ile intihar etti. Dişbudak'ın bir ay önce de yine ayrılmak isteyen Atan'ı...

EDİRNE'de Vedat Dişbudak (53), bir süredir birlikte yaşadığı ve kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Refiye Atan'ı (50) tabancayla öldürdükten sonra aynı tabanca ile intihar etti. Dişbudak'ın bir ay önce de yine ayrılmak isteyen Atan'ı bıçakla yaradığı ve birlikte yaşamaya devam ettikleri belirtildi.

Barutluk Mahallesi Cami Hatip Sokak üzerinde tek katlı evde oturan Vedat Dişbudak, bir süredir birlikte yaşadığı Refiye Atan ile kendisinden ayrılmak istemesi üzerine tartıştı. İkili arasında çıkan kavga sırasında Vedat Dişbudak, tabanca ile Refiye Atan'ı vurarak ağır yaraladı. Daha sonra ise tabancayı başına dayayarak yaşamına son verdi. Silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri Vedat Dişbudak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan kadın ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Vedat Dişbudak'ın cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 AY ÖNCE DE BIÇAKLA YARALAMIŞ

Vedat Dişbudak'ın bir ay önce yine kendisinden ayrılmak isteyen Refiye Atan'ı bıçakla yaraladığı ve daha sonra yeniden aynı evde yaşamaya devam ettikleri belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

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