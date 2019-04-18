(Görüntülü) Kendilerini 'hakim' ve 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon: 3 tutuklama

ANKARA'da, polisin düzenlediği operasyonda, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp, 'FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak' diye tehdit ettikleri 2 kişiden 72 bin TL ve ziynet eşyası dolandırdığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.



Ankara'da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp, telefonla aradıkları kişileri 'FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak' diye yönlendirmeler yaparak 2 kişinin dolandırılması üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcıların belirlenip, yakalanması için harekete geçti. Ekiplerin yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu İbrahim Halil E., (34) Yasin K. (33) ve Abdulelil Y.'nin (20), 2 kişiden 72 bin TL ve ziynet eşyası dolandırdıkları saptandı.



KAÇMAK İÇİN HAZIRLIK YAPARKEN YAKALANDILAR



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine baskın yaptı. Baskında, Şanlıurfa'ya kaçmak için hazırlık yapan şüpheliler İbrahim Halil E., Yasin K. ve Abdulelil Y. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 2 kişiden dolandırdıkları 72 bin TL ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.



Emniyetteki ifadelerinde, paraları almak için Şanlıurfa'dan Ankara'ya geldiklerini itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeye tutuklandı.