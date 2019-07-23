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(Görüntülü) Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı: 41 yaralı (2)- Yeniden

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada 38'i Polonyalı 41 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında, Kumluca- Kemer yolunun Tekirova Mahallesi'ne bağlı Köpeksolutan...

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada 38'i Polonyalı 41 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Kumluca- Kemer yolunun Tekirova Mahallesi'ne bağlı Köpeksolutan mevkisinde meydana geldi. Mehmet Turan yönetimindeki 06 DD 6645 plakalı tur otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından yoldan çıkarak, yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazayı görüp duran diğer araçlardakiler de yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, jandarma, sağlık, AFAD, bölge trafik ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla uçurumdan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 38'i Polonyalı 41 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ü ayaktaki tedavilerinin ardından otele dönerken, diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Diğer yandan şarampole uçan otobüsün altında kalanlar olabileceği ihtimali de dikkate alınarak, çalışma yapıldı. İki vinç yardımıyla kaldırılan otobüs, uçurumdan çıkarıldı. Daha sonra ekipler kaza noktasını kontrol etti. Yapılan incelemede bölgede kimsenin bulunmadığı anlaşıldı.

Otobüsün kaldırılması sırasında karayolundaki trafik durduruldu. Yaklaşık 45 dakika her iki yönden de araç geçişine izin verilmedi. Otobüsün kaldırılmasının ardından karayolundaki ulaşım da normale döndü.

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