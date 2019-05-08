(Görüntülü) Kediyi bacaklarını keserek öldürdüler
KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, bacakları kesilerek, öldürülmüş kedi bulundu. Kimliği belirsiz şüpheli aranıyor. Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki Körfez Devlet Hastanesi’nin bahçesinde 4 bacağı kesilen kedi bulundu. Kedinin...
08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:37
KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, bacakları kesilerek, öldürülmüş kedi bulundu. Kimliği belirsiz şüpheli aranıyor. Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki Körfez Devlet Hastanesi’nin bahçesinde 4 bacağı kesilen kedi bulundu. Kedinin öldüğünü belirleyen yetkililer durumu zabıta ve polise bildirdi. Bir hayvansever de kedinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak, tepki gösterdi. Kediye vahşeti yaşatan şüphelinin kimliği tespit edilemedi. Kedi, zabıta ekiplerince gömüldü.
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