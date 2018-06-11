Yaşar KORKUSUZ KOZAN,(Adana),() ADANA'nın Kozan ilçesinde 6 keçi çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. Olay, ilçeye bağlı Salmanlı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Y.B. (34), E.D. (35) ve Ç.U.(28), köyden 6 keçiyi çalarak araçlarının bagajına koydu. Olayın fark edilmesi üzerine vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Jandarma, şüphelileri köy çıkışında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü) Keçi hırsızları yakalandı
Yaşar KORKUSUZ KOZAN,(Adana),() ADANA'nın Kozan ilçesinde 6 keçi çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. Olay, ilçeye bağlı Salmanlı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Y.B. (34), E.D. (35) ve Ç.U.(28), köyden 6 keçiyi çalarak araçlarının...
11 Haziran 2018 Pazartesi 13:32
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