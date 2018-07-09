(Görüntülü) Kazanın yaşandığı bölgenin gündüz görüntüleri

TÜRKİYE, dün akşam Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen facia ile sarsıldı. Sabaha kadar sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, üzücü olayda 24 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralanan 318 kişiden 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden dün saat 15.45'te 362 yolcu ve 6 personel ile İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden 12703 sefer sayılı yolcu treninin lokomotif ve ilk vagonunun geçişinden sonra, menfezin altındaki toprak kayması sonucu raylar boşlukta kaldı. Trenin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınındaki araziye devrildi. Bu sırada patlamayı andıran gürültü üzerine çevrede bulunan köylüler kazazedelere yardım edebilmek için seferber oldu. Kısa sürede olay yerine giden köylüler, yaralıları araçların giremediği bölgeden traktörleriyle taşıyarak ambulanslara yetiştirdi. Yaralılar, köylülerin traktörlerle yaptıkları bu yardımların ölü sayısının artmasını engelleyen en büyük etken olduğunu savundu.



Kaza yerinde ise arama ve kurtarma çalışmaları sabaha kadar aralıksız sürdürüldü. Yaralılar, başta Çorlu olmak üzere Tekirdağ, bağlı diğer ilçeler ile İstanbul'daki devlet ve özel hastanelerde tedaviye alındı. Yakınları da yaralıların bulunduğu hastanelere akın etti.



Sabah saatlerinde Çorlu Kaymakamlığında oluşturulan Tekirdağ Valiliği Kriz Yönetim Merkezi'nde Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, saat 07.00'de basın mensuplarının karşısına geçerek, facia ile ilgili son bilgileri paylaştı.



AKDAĞ: 24 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, dün saat 17.20 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aşırı yağış sebebiyle menfez altı toprak kayması sonucu tren kazası meydana geldiğini söyledi. Büyük üzüntü içinde olduklarını belirten Akdağ, arama- kurtarma çalışmalarının saat 06.00 itibarıyla tamamlandığını söyledi. Kaza sonucunda 24 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Akdağ, "Hastanede müracaatı gerçekleşen vatandaşlarımızın gerekli tedavileri de devam etmektedir. Hasta yakınları Sağlık Bakanlığımızın 184 numaralı telefon hattından hastanedeki yakınlarının durumları ile ilgili bilgi alabilirler. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet temenni ediyoruz. Yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" dedi.



Adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Akdağ, şöyle devam etti:



"Tekirdağ Valiliğimizde kurulmuş olan kriz yönetim merkezi, meselenin en başından itibaren meseleye etkin ve hızlı biçimde müdahale etmiştir. Ankara'dan değerli bakanlarımız, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan ve Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan olay mahalline intikal etmişler ve hem gerekli incelemeleri yapmışlar hem de buradaki verilen hizmetlere, yapılan çalışmalara destek olmuşlardır. Ben olay olduğu anda Kayseri'deydim, Kayseri'den olay mahalline intikal ettim. Bütün bir gece boyunca Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız meseleyi yakından takip ettiler. Kendilerini birkaç defa bilgilendirdik, talimatlarını da aldık. Elbette AFAD, jandarmamız, Sağlık Bakanlığımızın UMKE ve 112 ekipleri, Ulaştırma Bakanlığımızın ekipleri ve diğer kamu kuruluşlarımızın ilgili ekipleri çok yönlü olarak birbirlerine destek olacak şekilde meseleye süratle müdahil olmuşlardır. Yağış sebebiyle zeminin çok yumuşak olması başlangıçta bazı zorluklara yol açmışsa da ifade ettiğim gibi süratli ve etkin bir müdahale kazanın hemen akabinde gerçekleştirilmiştir. Tekrar hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor."



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise hastanelere 318 yaralının başvurduğunu belirterek, "Bu müracaatlardan 194 tanesi ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. 124 hastamız şu anda müşahede ve tedavi altında. Durum bu, yaralı sayısı bu. Tüm milletimize geçmiş olsun. Ölenlere, hayatını kaybedenlere Cenabı haktan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.







Tekirdağ - Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN- Ali Can ZERAY- Gülseli KENARLI- İlknur SARGUT- İdris TİFTİKCİ- Özgür Deniz KAYA- Can EROK- İbrahim MAŞE- Akın ÇELİKTAŞ- Harun UYANIK- Yılmaz BEZGİN