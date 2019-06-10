(Görüntülü) Kazanın ardından herkes seferber oldu ama Muhammed yaşatılamadı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Doğan'a (12) otomobil çarptı. Çevredekiler tişörtlerini çıkartıp çocuğun başından akan kanı durdurmaya çalışırken, yoldan geçen bir doktor da duran kalbine masaj yaptı. Hastaneye kaldırılan Muhammed, müdahaye rağmen kurtarılamadı.



Kaza, saat 10.00 sıralarında Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu Seyrantepe köprülü kavşak çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek için çitlerden atlayan Muhammed Doğan'a, Mustafa Y.'nin kullandığı 34 BGU 671 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuğun başı yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Otomobil sürücüsü şoka girerken, kazayı görenler yerde yatan çocuğun başından akan kanı durdurmak için tişörtlerini çıkartarak üzerine bastırdı. Yoldan geçen bir doktor da çitlerin üzerinden atlayarak kalbi duran Muhammed'i kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağırlaşan Muhammed, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burada doktorların yaptığı müdahalelere rağmen Muhammed kurtarılamadı. Hastaneye akın eden çocuğun yakınları sinir krizi geçirirken, sürücü Mustafa Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Muhammed Doğan'ın cenazesi otopsi için morga konuldu.