Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

(Görüntülü) Kazada yaralanan anne, kucağındaki yaralı oğluyla ambulansa taşındı

ÇORUM'da, otomobille kamyonun çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Tenzile Bozkurt, sedyeye binerken oğlu Egemen Can'ı (3) kucağına alarak bir an olsun bırakmadı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Çorum- Sungurlu yolu Boğazkale...

ÇORUM'da, otomobille kamyonun çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Tenzile Bozkurt, sedyeye binerken oğlu Egemen Can'ı (3) kucağına alarak bir an olsun bırakmadı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çorum- Sungurlu yolu Boğazkale ayrımında meydana geldi. Doğan Ertuğrul yönetimindeki 06 L 6149 plakalı kamyon, Tuncay Gün yönetimindeki 07 JA 969 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Tuncay Gün (49) ile otomobilde bulunan Tenzile Bozkurt (42), Egemen Can Bozkurt, Nedime Gün (68) ve Hayri Gün (72) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Tenzile Bozkurt, kazanın ardından oğlu Egemen Can'ı bir an olsun yanından ayırmadı. Müdahalesinin ardından hastaneye götürülmek için ambulansa alınan yaralı kadın, sedyede Egemen Can'ı da kucağına aldı. 5 yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328