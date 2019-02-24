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(Görüntülü) Kazada sürücü ve eşi öldü, bebeğin burnu bile kanamadı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, şarampole yuvarlanıp, ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi öldü, arkada oturan bebek ise yaralanmadı. 112 Acil ekibi, büyük korku yaşayan, anne ve babasının...

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, şarampole yuvarlanıp, ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi öldü, arkada oturan bebek ise yaralanmadı. 112 Acil ekibi, büyük korku yaşayan, anne ve babasının ölümünden habersiz bebeği kucaklayarak, ambulansa götürdü.

Kaza bugün öğlen saatlerinde, TEM yolunun Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 41 BB 948 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla, kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, sürücü ve yanındaki eşinin, kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Aracın arkasındaki pusette emniyet kemeri bağlı olarak oturan bebeğin ise yaralanmadığı belirlendi. 112 Acil ekibi, büyük korku yaşadığı görülen bebeği ambulansa aldı. Bebek, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekipleri ise sürücü ve eşinin cansız bedenlerini, ön tarafı hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkardı. Ekiplerin, aracı da çıkarmak için olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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