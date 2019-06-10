(Görüntülü) Kazada ölen çift, yan yana toprağa verildi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - YOZGAT'ta kontrolden çıkıp, köprü korkuluklarına çarptıktan sonra dere yatağına uçan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Oğuz Asan (33) ve eşi Ayşe Asan (30), memleketleri Erzincan'da yan yana mezarlarda toprağa verildi. Ayşe Asan'ın 3 aylık hamile olduğu, çiftin kazada ağır yaralanan kızları Zeynep'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza, dün, Yozgat- Ankara yolunun 17'nci kilometresinde Başıbüyüklü köyü yakınlarında meydana geldi. Bayram tatilini geçirdikleri Erzincan'dan Ankara'ya dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu, Oğuz Asan yönetimindeki 34 FD 9713 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Demirci köprüsünün korkuluklarına çarptı. Korkulukları parçalayan araç, yaklaşık 8 metre yükseklikten kuru dere yatağına uçtu. Kazada, otomobilde sıkışan sürücüsü Oğuz Asan ve eşi Ayşe Asan yaşamını yitirdi, kızları Zeynep (4) ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zeynep Asan, sağlık görevlilerince ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerince otomobilden güçlükle çıkarılan Oğuz- Ayşe Asan çiftinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.



Asan çiftinin yakınlarınca teslim alınan cenazeleri, kara yoluyla memleketleri Erzincan'a getirildi. Terzibaba Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Oğuz ve Ayşe Asan'ın cenazeleri, yan yana kazılan mezarlarda gözyaşlarıyla toprağa verildi.



3 AYLIK HAMİLEYMİŞ



Öte yandan Ayşe Asan'ın 3 aylık hamile olduğu, kazada ağır yaralanan Zeynep Asan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.