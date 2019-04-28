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(Görüntülü) Kazada başında kask bulunmayan anne ağır yaralandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde virajlı yolda kontroldan çıkan motosikler ağaca çarptı. motosikletten savrularn sürücü hafif yaralanırken, yolcu konumunda bulunan ve başında kask bulunmayan annesi ise ağır yaralandı.  Kaza bugün...

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde virajlı yolda kontroldan çıkan motosikler ağaca çarptı. motosikletten savrularn sürücü hafif yaralanırken, yolcu konumunda bulunan ve başında kask bulunmayan annesi ise ağır yaralandı. 

Kaza bugün akşam saatlerinde Başramiç ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Daloba Köyü yakınlarındaki Kızıltepe Mevkii'nde meydana geldi. Dolaba Köyü'nde düzenlenen Çiftçi Cemiyeti etkinliğine katılan Kamil Özcan, beraberinde annesi ile Şerife Özcan ile Akpınar köyü'ndeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Kamil Özcan yönetiminde 17 TK 247 plakalı motosiklet, Kızıltepe mevkiinde virajda kontraldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza anne ile oğlu metrelerce mesafeye savruldu. Başında kask bulunan Kamil Özcan kazayı vucudunda bazı kırıklarla atlatırken, başında kask bulunmayan annesi Şerife Özcan ise ağır yaralandı. yaralı anne ile oğlu ambulans ile Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Anne Şerife Özcan ile oğlu Kamil Özcan Bayramiç Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şerife Özcan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı

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