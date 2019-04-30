(Görüntülü) Kazada bacağında kırıklar oluşan Mustafa, sedyeye alınırken ağladı

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da, otomobil ile motosiklet, otoparkta çarpıştı. Kazada motosikletli Mustafa Uğur Gözel (20) ile arkasında oturan kardeşi Mustafa Kemal Gözel (13) yaralandı. Bacağında kırıklar oluşan Mustafa Kemal, sedyeye alınırken, gözyaşı döktü. Kaza, öğle saatlerinde, Topucak Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Ertuğrul Üstük (41) yönetimindeki 70 AAB 288 plakalı otomobil, Mustafa Uğur Gözel'in kullandığı 70 DU 575 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletli Gözel ile arkasında oturan kardeşi Mustafa Kemal Gözel yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Mustafa Kemal Gözel'in sol bacağında kırıklar oluştuğunu belirledi. Gözel, sedyeye alınırken, gözyaşı döktü. Mustafa Uğur Gözel ile kardeşi Mustafa Kemal Gözel, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.