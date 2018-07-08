(Görüntülü) Kazada ambulanslar yetersiz kalınca, yaralılar yerde bekletildi

İZMİT'te, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar yetersiz kalınca, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar yola yatırılarak bekletildi.



Kaza, saat 18.00 sıralarında, İzmit-Kandıra karayolu Tekkeköy mevkiinde meydana geldi. İzmit’ten Kandıra'ya giden Ali Doğru yönetimindeki 41 AS 595 plakalı ve Hasan Kıdık yönetimindeki 41 AV 303 plakalı otomobiller ile karşı yönden gelen 34 FZ 2212 ve 34 FE 3074 plakalı otomobiller çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan çok sayıda yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulans yetersiz kalınca takviye ambulanslar gelene kadar itfaiye ekipleri tarafından asfalta yatırılarak kontrol alında bekletildi. Araçlardan çıkarılan 1'i bebek, 9 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolu yaklaşık 1 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapalı kaldı.